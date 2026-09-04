“Ma che razza di nome alla bimba…”. La conduttrice Tv di nuovo mamma: “Eccola”. Polemiche su lei ed il marito famoso (VIDEO)

Giorgia Crivello e Stefano Laudoni sono diventati genitori per la seconda volta: è nata la loro bambina, Arizona. La conduttrice e il cestista hanno scelto di dare la notizia sui social, condividendo le immagini più tenere delle ore successive al parto. Emozione alle stelle, lacrime e sorrisi: una scena che ha subito conquistato i follower.

Giorgia Crivello e Stefano Laudoni, è nata Arizona

La piccola è venuta al mondo martedì 1° settembre e ha già un nome impossibile da dimenticare. Arizona, proprio come lo Stato americano: una scelta curiosa, internazionale e decisamente coerente con lo stile della coppia. Per Giorgia Crivello e Stefano Laudoni, del resto, i nomi tradizionali non sembrano essere mai stati un’opzione.

Nel reel pubblicato dai due compaiono i primi istanti con la neonata tra le braccia. Ci sono occhi lucidi, baci, abbracci e quella comprensibile espressione da “ma è successo davvero?”. Un racconto privato, ma condiviso con grande naturalezza, che documenta l’inizio della nuova vita familiare.

Ad attirare l’attenzione del pubblico, oltre alla nascita, è stato proprio il nome scelto per la secondogenita. La coppia aveva già sorpreso tutti con Romeo Allen, il loro primo figlio, e ora ha rilanciato con Arizona. Altro che lista dei nomi della nonna: qui si viaggia direttamente oltre oceano.

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