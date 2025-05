Macron e il presunto schiaffo dalla moglie Brigitte: la verità dell’Eliseo

La storia d’amore tra Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux è una delle più discusse nel panorama politico internazionale. L’ultimo episodio che ha attirato l’attenzione dei media riguarda un video girato all’aeroporto di Hanoi, Vietnam. Le immagini mostrano il presidente francese sorridente in cima alla scaletta dell’aereo, seguito da un gesto ambiguo di Brigitte verso di lui.

La storia d’amore tra Macron e la moglie Brigitte

La relazione amorosa tra il premier francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte è una delle più discusse del mondo politico. Iniziata in modo non convenzionale, quando lui era studente e lei insegnante, la loro relazione ha superato il tempo e le convenzioni sociali per diventare un simbolo di intesa oltre i protocolli ufficiali. Brigitte, con il suo stile distinto e la costante presenza accanto al marito, ha conquistato un ruolo di rilievo, influenzando le dinamiche dell’Eliseo.

Di recente, però, un presunto gesto di Brigitte nei confronti del marito ha fatto molto discutere. Alcuni hanno interpretato il gesto come una manata, anche se il presidente ha mantenuto la calma, voltandosi verso l'esterno. Dietro le quinte della vita pubblica, la coppia ha sempre mostrato una forte complicità che spesso si traduce in gesti familiari e un linguaggio non verbale che cattura l'attenzione. Tuttavia, questo recente episodio ha scatenato un'ondata di commenti sui social media, con alcune critiche che parlano di "nuova umiliazione" per la Francia e altre ironie sul ruolo del presidente nella coppia. Uno dei collaboratori del premier francese, però, ha voluto svelare tutta la verità.