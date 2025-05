Attimi di tensione agli Internazionali d’Italia a Roma, durante un incontro del circuito ATP. Il match ha subito un improvviso arresto, lasciando lo stadio in un silenzio preoccupante. Durante il primo set, l’attenzione si è spostata sugli spalti, dove un evento inatteso ha catalizzato gli sguardi di tutti i presenti.

Malore improvviso agli internazionali di tennis, si accascia davanti a tutti: partita sospesa

Il gioco ha subito una sospensione di oltre venti minuti, mentre gli occhi di giocatori, spettatori e arbitri erano fissi su un punto specifico delle tribune. Le grida del pubblico hanno rapidamente allertato l’arbitro e il personale medico, che è intervenuto prontamente. Dopo qualche momento di incertezza, si è chiarito il motivo della concitazione.

Malore improvviso agli internazionali di tennis: partita sospesa

La causa del disturbo è stato il malore di uno spettatore, seduto nella parte bassa delle tribune durante la partita tra Dellien e De Minaur, valida per i sedicesimi di finale del Masters 1000. Il malore si è verificato sul punteggio di 4-3 a favore dell’australiano, quando De Minaur ha interrotto lo scambio, richiedendo l’intervento dei soccorsi.

I giocatori hanno deciso di arrestare la partita, collaborando con il personale per assicurare il pronto intervento medico. In un gesto di sensibilità, De Minaur ha chiesto al giudice se fossero necessari acqua o asciugamani. L’uomo colpito dal malore è stato trasportato via in barella.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva