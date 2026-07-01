Vai al contenuto
Questo sito contribuisce alla audience di

Maltempo Italia: tromba d’aria, in strada vola di tutto

Le condizioni meteo stanno evolvendo con rapidità dopo giorni caratterizzati da caldo intenso e valori ben oltre la media. Nelle ultime ore un’improvvisa tromba d’aria ha interessato un’area del Nord-Est, causando danni e momenti di allarme. L’assenza di persone e veicoli nel punto più colpito ha evitato conseguenze peggiori.

Tromba d’aria e maltempo: danni a una struttura agricola nell’area di Enego

Maltempo e temperature in picchiata

Da domani, giovedì 2 luglio, è atteso un cambiamento più marcato: la prevista rottura termica dovrebbe indebolire l’alta pressione di matrice africana, favorendo l’ingresso di piogge e temporali con un calo generalizzato delle temperature. In alcune aree i valori massimi potrebbero ridursi fino a 10 gradi, riportando il clima su livelli più contenuti dopo la recente ondata di calore.

Danni al tetto del fienile dopo il passaggio della tromba d’aria

Vicenza, tromba d’aria a Enego: ci sono danni

L’episodio è stato segnalato nella tarda mattinata di oggi, 1 luglio. La tromba d’aria ha colpito il versante orientale dell’Altopiano di Asiago, nel territorio comunale di Enego, in provincia di Vicenza, interessando in particolare una grande struttura agricola adibita a fienile. In pochi istanti il vento ha provocato danni rilevanti alla copertura.

In base alle prime ricostruzioni, il vortice avrebbe divelto parte del tetto, sollevando e spostando diverse lamiere di grandi dimensioni. Alcuni elementi sono finiti sulla strada adiacente, creando una situazione potenzialmente pericolosa. Non risultano persone coinvolte: al momento del distacco non sarebbero transitati né veicoli né pedoni nel tratto interessato.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva

Successiva
Pagine: 1 2
powered by Romiltec

©Caffeina Media s.r.l. 2026 | P. IVA: 13524951004


Hai scelto di non accettare i cookie

Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito.

oppure