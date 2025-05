Marco Poggi, il legale rompe il silenzio: cosa ha detto su Sempio il fratello di Chiara

Garlasco, il caso giudiziario che dal 2007 ha catalizzato l’attenzione in Italia, si arricchisce di nuovi sviluppi. Recentemente, l’atteso interrogatorio di Andrea Sempio è stato annullato poiché l’indagato, amico del fratello di Chiara Poggi, non si è presentato in tribunale a Pavia. Era stato convocato insieme ad Alberto Stasi, già condannato a 16 anni per l’omicidio, questa volta in qualità di testimone. La giornata prevedeva tre audizioni fondamentali per chiarire nuovi elementi investigativi.

Le indagini hanno recentemente ricevuto una forte spinta. La Procura ha ordinato ulteriori sopralluoghi nella zona dell’abitazione della nonna delle gemelle Cappa, cugine della vittima, e ha richiesto analisi genetiche approfondite. In parallelo, la pm Giuliana Rizza ha convocato Marco Poggi, fratello di Chiara, in una caserma veneziana per esaminare aspetti trascurati.

L’interesse investigativo è stato ravvivato da una frase sorprendente: “Sono di Andrea Sempio”, associata a tracce trovate vicino alla vittima. Se confermata, questa scoperta potrebbe alterare il corso del processo. La presenza di Sempio nella casa dei Poggi e la sua relazione con Chiara sono tornate sotto la lente d’ingrandimento.

L’interrogatorio di Marco Poggi mirava a chiarire questi punti. Con un incontro riservato, il fratello della vittima ha potuto evitare la pressione dei media e fornire dichiarazioni più dettagliate. Ha collaborato pienamente, cercando di descrivere la relazione tra Sempio e la famiglia, già discussa nelle fasi iniziali delle indagini.

