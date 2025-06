Marta Fascina, la decisione dei figli di Berlusconi a due anni dalla morte – Villa San Martino cambia passo: Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, sta per firmare un contratto di locazione per restare nella storica residenza di Arcore, dove continua a vivere anche dopo la scomparsa del Cavaliere.

Marta Fascina, la decisione dei figli di Berlusconi a due anni dalla morte

L’intesa, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è ormai in dirittura d’arrivo. Fascina pagherà un canone alla Fininvest, ovvero ai cinque figli dell’ex premier. Si tratterà di un affitto limitato a una porzione ben definita dei circa 3.500 metri quadrati della famosa villa. La decisione arriva dalla volontà di regolarizzare il rapporto tra Fascina e la proprietà di Arcore, anche in seguito alla ristrutturazione patrimoniale promossa dagli eredi. Fininvest ha infatti trasferito la gestione di Villa San Martino e di Villa Certosa dalla Immobiliare Idra alla nuova Fininvest Real Estate, holding immobiliare del gruppo. Due le motivazioni principali:

la necessità di uniformare la gestione di Arcore agli standard delle società Fininvest, in linea con realtà quotate come Mfe-Mediaset, Mondadori e Mediolanum ;

agli standard delle società Fininvest, in linea con realtà quotate come ; il ruolo pubblico di Marta Fascina, deputata dal 2018, che rende delicato il suo status di semplice “ospite” nella residenza simbolo del berlusconismo.

Arcore resta il cuore del potere

Troppi dettagli non si conoscono, scrive «Il Corriere»: “Quanto e per quanto tempo? Importo e durata sarebbero ancora da definire ma comunque solo una piccola porzione (presumibilmente ben individuata nel contratto) dell’immensa proprietà (3.500 mq) sarà formalmente affittata alla parlamentare di Forza Italia alla quale il Cavaliere ha lasciato 100 milioni cash in eredità”. Con l’accordo, si punta a mantenere stabile l’equilibrio a Villa San Martino, centro nevralgico della vita privata e pubblica di Berlusconi. Le riunioni, i pranzi con i manager e gli incontri di famiglia proseguiranno nella cornice ottocentesca acquistata dal Cavaliere nel 1974, che non è mai stata messa in vendita.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva