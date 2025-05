Martina, le ultime immagini insieme all’ex fidanzato: cos’è successo prima della tragedia

La tragica morte di Martina Carbonaro, giovane ragazza originaria di Afragola, per mano del suo ex fidanzato ha profondamente scosso la comunità locale e l’intero paese. Recentemente, sono emerse alcune immagini che ritraggono Martina insieme al suo ragazzo, reo confesso, nelle ore precedenti la tragedia, gettando nuova luce su quanto accaduto.

Afragola: la 14enne Martina Carbonato uccisa dall’ex

Nelle immagini sgranate mostrate in esclusiva dal Tg1, una giornata ordinaria di Martina Carbonaro, quattordicenne, si trasforma in un tragico epilogo. Passeggia accanto a un’amica lungo una via di Afragola, con in mano un vasetto di yogurt. Poco dopo, l’amica si allontana, lasciando Martina sola solo per un breve istante.

Subentra Alessio Tucci, diciannovenne ed ex fidanzato di Martina. I due si incrociano, scambiano qualche parola, e Martina gli offre il vasetto di yogurt come segno di affetto. Questo semplice gesto di pace precede un orrore inaspettato. I due si allontanano insieme: questa sarà l’ultima immagine di Martina viva.

Un incontro apparentemente innocuo

Quel giorno, 26 maggio, Martina aveva detto ai genitori che avrebbe visto un’amica, ma in realtà aveva accettato di incontrare Alessio, che non aveva accettato la fine del loro rapporto. Nei minuti captati dalle telecamere, non si percepisce alcuna tensione o conflitto, solo una calma che prelude al dramma.

I due si dirigono verso un edificio abbandonato vicino all’ex stadio Moccia, un luogo isolato. Gli inquirenti ritengono che qui Martina sia stata colpita mortalmente con una pietra e il suo corpo nascosto tra i detriti. Alessio avrebbe vegliato il corpo per ore, prima di tornare a casa e fingere che nulla fosse accaduto.

Le ricerche e lo smascheramento

Quella sera stessa, non vedendo rientrare la figlia, la famiglia di Martina lancia l’allarme. Le ricerche si avviano rapidamente, con Alessio che partecipa attivamente, distribuendo volantini e rispondendo alle domande. Tuttavia, il suo comportamento suscita sospetti negli investigatori.

Le autorità tracciano i movimenti di Martina attraverso le immagini video. Esse mostrano la sequenza completa: l’incontro, lo scambio, il dono. Nessun altro appare nel quadro, solo Martina e Alessio. Di fronte a prove schiaccianti, Alessio crolla, confessando il delitto.

