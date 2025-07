Sergio Mattarella si è presentato di recente in pubblico con un cerotto bianco sulla fronte, suscitando l’attenzione dei presenti e della stampa. L’occasione era la partecipazione alla cerimonia in ricordo del 40esimo anniversario della strage di Stava, evento che ha segnato profondamente la storia italiana. Il Presidente della Repubblica, nonostante il segno evidente sul volto e un lieve arrossamento vicino all’attaccatura dei capelli, ha mantenuto il suo consueto atteggiamento composto e rassicurante, lasciando però spazio a interrogativi sulla sua salute.

Sergio Mattarella, la visita in Trentino

Durante la commemorazione presso il teatro di Tesero, in Trentino, Mattarella ha tenuto un discorso toccante, sottolineando l’importanza della memoria collettiva e del ruolo delle istituzioni nella prevenzione di tragedie simili a quella di Stava, che nel 1985 costò la vita a 268 persone. Il suo intervento, seguito con attenzione e rispetto, è stato accolto da numerosi applausi, testimoniando il valore delle sue parole e la stima nei suoi confronti.

La strage di Stava rappresenta una delle più gravi catastrofi industriali mai avvenute in Italia. La presenza del Capo dello Stato alla cerimonia per il quarantesimo anniversario ha assunto un significato particolare, richiamando l’attenzione sulla necessità di mantenere viva la memoria delle vittime e di operare costantemente per la sicurezza e la prevenzione. Mattarella, rivolgendosi ai familiari e ai cittadini presenti, ha sottolineato il dovere delle istituzioni nel garantire che tragedie simili non si ripetano.

Sergio Mattarella e il cerotto sulla fronte

La presenza del cerotto, ben visibile, non ha minimamente condizionato la presenza pubblica del Presidente. La sua lucidità e la determinazione nel ribadire l’importanza della responsabilità istituzionale hanno evidenziato la piena efficienza con cui Mattarella continua a svolgere il proprio incarico, nonostante le difficoltà. In molti però, si sono chiesti il motivo della presenza del cerotto.

