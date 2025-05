Terzo figlio in arrivo per la famosissima cantante: le foto con il pancino al Met Gala (FOTO) – Quando ha fatto il suo ingresso, la folla ha trattenuto il fiato. Il Met Gala, evento che ogni anno mescola moda e spettacolo in una miscela esplosiva, sembrava già aver visto tutto. Ma poi è arrivata lei. Fasciata in un completo audace, elegante e decisamente fuori dagli schemi, ha catturato tutti gli sguardi. Non solo per lo stile, ma per un dettaglio che – una volta notato – ha cambiato tutto: quella silhouette raccontava una storia diversa. (continua a leggere dopo le foto)

Terzo figlio in arrivo per la famosissima cantante: le foto con il pancino al Met Gala (FOTO)

C'è chi ha sussurrato, chi ha sgranato gli occhi, chi ha immediatamente cercato conferme online. Perché sì, sembrava proprio quello che sembrava. E poco dopo è arrivata la conferma: la diva è incinta (di nuovo). Il red carpet non è solo una passerella, è diventato il palcoscenico perfetto per una rivelazione che ha fatto impazzire i social e mandato in tilt le redazioni di mezzo mondo.

Met Gala, un look che riscrive le regole del maternity fashion

Avete capito di chi stavamo parlando? Certo, lei, la grande Rihanna. La star 37enne, cantante, imprenditrice e icona di stile, ha deciso di regalare al Met Gala l’ennesimo momento da incorniciare. Fasciata in un completo firmato Miu Miu – che sembra uscito da una sartoria teatrale parigina con tappa nell’armadio di un dandy postmoderno – ha sfilato con sicurezza e un pancione teneramente protagonista. L’outfit? Un trionfo di dettagli: abito gessato in pizzo nero, aderentissimo, che valorizza le forme senza nasconderle. A completare il tutto, un maxi cappello cloche, una stola di pelliccia cioccolato, stivali al ginocchio in vernice e una cravatta a pois bordeaux, citazione elegante e ironica del black dandyism, che era anche il tema ufficiale della serata. Rihanna ha dimostrato ancora una volta che lo stile in gravidanza può essere potente, sexy e sofisticato, senza scendere a compromessi.

