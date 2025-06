Meteo, stop all’estate: torna il fresco ma bisogna fare attenzione. Ecco a cosa

Sembrava l’inizio di una lunga stagione rovente, ma l’estate è pronta a ricevere il suo primo vero scossone. Dopo giorni di caldo opprimente, una nuova dinamica atmosferica si prepara a ribaltare lo scenario su gran parte del Paese. Il colpo di scena arriva con l’incontro di due potenze opposte: da un lato una bolla subtropicale satura di energia, dall’altro una goccia fredda pronta a innescare l’instabilità. Un mix esplosivo che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio teatro di fenomeni estremi.

I modelli previsionali sono chiari: un nucleo depressionario in arrivo dall’Atlantico si sta isolando a 500 hPa, un segnale che non lascia spazio a dubbi. L’Italia è nel mirino di una configurazione ad alto potenziale energetico, dove basta un piccolo innesco per generare il caos meteorologico.

La miccia che accende la tempesta

In questo scenario, il vero pericolo arriva dal contrasto verticale tra aria calda e umida nei bassi strati e masse più fredde e secche in quota. Questo scontro diretto innalza i valori di CAPE (Convective Available Potential Energy), l’indice che misura l’energia disponibile per la formazione dei temporali. E quando il CAPE sale, l’instabilità può esplodere.

Gli esperti parlano di possibili temporali a struttura complessa, in grado di autorigenerarsi e colpire ripetutamente le stesse aree con piogge intense, grandine e colpi di vento. Il quadro che si sta delineando ricorda alcune delle situazioni più violente degli ultimi anni: piogge torrenziali in pochi minuti, chicchi di grandine di media dimensione, raffiche che superano i 90 km/h e, in casi più estremi, fenomeni come downburst e microburst.

