Lutto nel cinema, l’attore muore in un incidente: il triste annuncio – Il mondo del cinema è in lutto per la morte del noto attore. Aveva soltanto 62 anni. Il decesso è avvenuto durante un’escursione.

Morto Glenn Soukesian, conosciuto nel settore con il nome d’arte Colton Ford. L’attore si è spento all’età di 62 anni a causa di un incidente durante un’escursione, come annunciato dall’amico e collega Tim Wood sui social: “Con il cuore colmo di dolore vi do una notizia tragica… Glenn è rimasto coinvolto in un tragico incidente durante un’escursione lo scorso fine settimana, che purtroppo gli è costato la vita”.

La carriera di Colton Ford: un’icona del settore

Nato in California nel 1962, Ford ha scelto di intraprendere la carriera cinematografica a quarant’anni, nel 2001. La sua decisione coraggiosa gli ha permesso di diventare rapidamente una figura di spicco, collaborando con case di produzione di rilievo come Falcon Studios, RawFckClub e MEN. Nel 2003, a soli due anni dal debutto, ha ricevuto il premio GayVN come miglior attore dell’anno. La sua carriera è proseguita senza interruzioni fino al 2023, quando ha deciso di ritirarsi.

