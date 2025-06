Italia, il nome forte per il dopo Spalletti: su chi punta Gravina – La Nazionale italiana è stata scossa da una sconfitta tanto amara quanto imprevista, mettendo in discussione il futuro di Luciano Spalletti. Dopo la pesante sconfitta subita in Norvegia, il pericolo di non raggiungere la qualificazione per i prossimi Mondiali 2026 ha portato all’esonero di Spalletti. Con un annuncio che ha colto molti di sorpresa, l’allenatore ha svelato di abbandonare il suo ruolo dopo l’incontro con la Moldova.

Italia, il nome forte per il dopo Spalletti: su chi punta Gravina

In un contesto di incertezza, la FIGC ha risposto prontamente. Gabriele Gravina ha già individuato un candidato per fronteggiare la crisi calcistica imminente, ma se il prescelto dovesse rifiutare, esiste già un piano alternativo. Il verdetto sarà chiaro dopo la partita contro la Moldova, quando i tifosi scopriranno chi guiderà la Nazionale.

L’uomo giusto al momento giusto?

Il candidato principale è Claudio Ranieri. Conosciuto per la sua capacità di trasformare le sfide in successi, Ranieri potrebbe ricoprire un doppio ruolo, combinando il compito di commissario tecnico della Nazionale con quello di consulente per la Roma. Gli incontri con Gravina e i Friedkin indicano un interesse concreto.

