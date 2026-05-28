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“Non ce la faccio”. Sinner, succede in questo momento. “È crollato”

Paura per Jannik Sinner al Roland Garros durante il match contro Juan Manuel Cerundolo. Il numero uno del mondo, avanti di due set e in pieno controllo della partita, ha accusato un improvviso malore nel corso del terzo set, sotto il caldo soffocante di Parigi.

Il tennista azzurro stava dominando l’incontro sul punteggio di 6-3, 6-2, 5-1 quando qualcosa è cambiato improvvisamente. Dopo una lunga serie di punti persi consecutivamente, Sinner si è fermato visibilmente provato, richiamando immediatamente l’attenzione dell’arbitro e dello staff medico. Secondo quanto riportato dalle dirette presenti sul Philippe-Chatrier, il campione italiano avrebbe detto: «Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare».

Il match è stato sospeso per consentire l’intervento del fisioterapista e dei medici del torneo. Sinner si è seduto a bordo campo, esausto, prima di lasciare temporaneamente il terreno di gioco insieme allo staff sanitario per ricevere cure negli spogliatoi.

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