“Non mangiateli”. Pericolo salmonella nei cioccolatini: il ministero richiama vari marchi

L’allerta alimentare lanciata in queste ore dal Ministero della Salute riguarda uno dei prodotti più amati dagli italiani: i cioccolatini. Un rischio microbiologico legato alla possibile presenza di Salmonella ha portato al richiamo immediato di diversi lotti. Il consiglio delle autorità è chiaro: non consumarli e restituirli al punto vendita.

Cioccolatini ritirati dal mercato, scatta il richiamo

Ritirati i dolci prodotti dall’azienda Golosità dal 1885 Srl nello stabilimento di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Coinvolti noti marchi come Sal de Ibiza, Viani e Antica Torroneria Piemontese, oltre a confezioni anonime. La ditta interessata, Golosità dal 1885 Srl, è nota per la produzione di tartufi dolci e prodotti artigianali di alta gamma. Lo stabilimento coinvolto si trova in via Piana Gallo 48 a Grinzane Cavour, nel cuore del Piemonte dolciario. Secondo quanto riportato dal Ministero, si è trattato di un richiamo volontario effettuato dal produttore stesso, che ha segnalato un possibile rischio microbiologico da Salmonella, agente patogeno responsabile di tossinfezioni alimentari spesso gravi, soprattutto per bambini, anziani e persone immunodepresse.

Prodotti e lotti coinvolti: la lista completa

I lotti interessati dal richiamo precauzionale riguardano diverse referenze di tartufi dolci al caramello e nocciole salate, in confezioni da 7 o 14 grammi, commercializzate con marchi differenti ma tutte prodotte dallo stesso stabilimento. Ecco i dettagli:

Sal de Ibiza – Tartufo dolce al Flor de Sal e Caramello :

Lotti L515-5 e L521-1 , TMC rispettivamente 30/04/2026 e 30/05/2026

: Lotti e , TMC rispettivamente e Viani – Tartufo dolce al caramello salato :

Lotto L516-2 – TMC 30/04/2026

Lotti L518-3, L519-2, L520-4 – TMC 30/05/2026

: Lotto – TMC Lotti – TMC Antica Torroneria Piemontese – Tartufino e tartufo dolce al caramello e nocciole salate :

Lotti L516-2 – TMC 30/04/2026 ,

Lotti L519-4, L520-4 – TMC 30/05/2026 ,

Lotti L522-1, L522-4 – TMC 30/06/2026

: Lotti – TMC , Lotti – TMC , Lotti – TMC Confezioni anonime – Tartufo dolce al caramello e nocciole salate da 7g:

Lotto L522-1 – TMC 30/06/2026.

Come comportarsi in caso di acquisto?

