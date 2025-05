Nuovo papa, adesso è lui il favorito: il nome forte dopo Papa Francesco

Mentre fervono i preparativi per l’apertura del conclave in Vaticano, fissata per il 7 maggio, l’attenzione globale si concentra non solo sulle decisioni dei cardinali, ma anche sulle scommesse dei bookmaker. A sorpresa, le quotazioni hanno subito un cambio di rotta: Luis Antonio Tagle, cardinale filippino, è ora il favorito per succedere a Papa Francesco, superando l’italiano Pietro Parolin, fino a poco tempo fa in testa.

Le previsioni dei bookmaker

Il conclave avrà luogo nella sacra Cappella Sistina, dove i cardinali elettori saranno isolati dal mondo esterno, impegnati nelle loro deliberazioni. Dopo una breve pausa, le congregazioni generali hanno ripreso con intensità il lavoro, cercando di restringere il campo dei candidati. Le strutture di supporto sono operative, e oggi è atteso anche il giuramento di segretezza del personale autorizzato.

Secondo le analisi di Agipronews, William Hill punta su Tagle con una quota di 2, un netto miglioramento rispetto al 4,25 della settimana scorsa. Parolin, invece, scende a 3,25, perdendo il primato. La situazione ha sorpreso anche gli ambienti ecclesiastici, dove Parolin sembrava il nome più probabile dalla morte di Bergoglio. Nel frattempo, altri due italiani, Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa, vedono aumentare le loro possibilità, con quote rispettivamente di 5 e 6.

Anche le previsioni sulla durata del conclave sono cambiate. Se in un primo momento si pensava a un’elezione prolungata, ora i bookmaker prevedono la fumata bianca già per l’8 maggio, al secondo giorno di votazioni. Le probabilità per il 9 maggio sono più basse, mentre l’elezione al primo scrutinio, il 7 maggio, rimane meno probabile ma non esclusa.

