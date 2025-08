Non risponde al telefono da due giorni, i parenti vanno a casa ed è orrore: come lo trovano

Una storia che lascia senza fiato arriva dal confine tra Falconara e Ancona, dove un uomo è stato ritrovato in condizioni drammatiche in casa propria dopo due giorni di silenzio e preoccupazione da parte dei familiari. Questa vicenda ha subito sollevato interrogativi inquietanti su un tema delicato: la vulnerabilità di chi vive da solo e i rischi degli incidenti domestici, spesso sottovalutati ma capaci di trasformarsi in tragedie. La tempestività dell’intervento medico, come dimostrato più volte, può essere decisiva, ma quanto accaduto in queste ore supera ogni immaginazione.

Incidente domestico: una freccia conficcata nella testa

L’allarme è scattato ieri mattina, 3 agosto, quando i parenti del 64enne, allarmati dalla sua assenza di risposta al telefono per ben 48 ore, hanno contattato il 112. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata scioccante: l’uomo giaceva sul letto con una freccia conficcata nella testa, scagliata probabilmente dalla sua stessa balestra custodita in casa. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta per entrare, trovandolo agonizzante ma ancora cosciente. La freccia aveva trapassato il cranio da parte a parte, una ferita devastante che rendeva la situazione drammatica e complicata.

Soccorsi e intervento chirurgico: la lotta per la vita

Il trasferimento all’ospedale di Torrette è stato una corsa contro il tempo e contro le difficoltà: la freccia conficcata nel cranio rendeva ogni movimento rischioso. Arrivato in ospedale, il 64enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico delicatissimo durato diverse ore. I medici sono riusciti a rimuovere la freccia, ma le condizioni dell’uomo restano gravissime. Attualmente è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata, mentre la comunità resta in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.

