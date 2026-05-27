Panico al Vaticano all’udienza del Papa: “È svenuto sul palco”. Cosa succede

Momenti di apprensione al termine di un’udienza generale in Piazza San Pietro, dove un uomo si è improvvisamente sentito male mentre attendeva il proprio turno per salutare Papa Leone XIV.

Vedendo la situazione, il Pontefice si è avvicinato immediatamente al pellegrino e si è inginocchiato accanto a lui mentre il personale sanitario e gli addetti vaticani prestavano i primi soccorsi.

L’intervento del Pontefice

Secondo quanto riferito dai presenti, l’uomo sarebbe svenuto mentre si trovava in fila per stringere la mano al Papa al termine dell’incontro con i fedeli.

Leone XIV ha seguito da vicino le operazioni di assistenza, rimanendo accanto al pellegrino durante i momenti più delicati e mostrando particolare attenzione alle sue condizioni.

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