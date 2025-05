Paolo Fox, l’oroscopo di Giugno segno per segno: che mese sarà – È il momento di scoprire cosa ci riserva Paolo Fox. Il re degli astrologi italiani ha rivelato le sue previsioni per tutto il 2025, ma ora si è concentrato su cosa ci aspetta nelle prossime settimane in amore, lavoro e fortuna. Tra rinascite professionali, amicizie speciali e qualche fastidio burocratico, giugno si preannuncia interessante per molti segni.

Paolo Fox, l’oroscopo di Giugno segno per segno

Paolo Fox è partito dall’Ariete: “Giugno sarà un mese di grandi cambiamenti. Le prime settimane sembreranno tranquille, ma una svolta importante nella carriera arriverà verso la fine. Possibili nuove offerte di lavoro o promozioni. In ambito personale, piccoli conflitti con amici o familiari, ma niente di irrisolvibile. È il momento ideale per prendersi cura del corpo con attività all’aria aperta”. Toro? “Giugno invita il Toro a uscire dalla propria zona di comfort. Chi è in coppia potrà riscoprire la complicità, mentre i single dovranno lasciarsi alle spalle le delusioni. Possibile sorpresa da un’amicizia che cambia volto. Con Venere nel segno dal 6, Giove dal 9 e Marte dal 17, le stelle regalano buone occasioni. Opportunità lavorative, nuovi accordi e colpi di scena positivi”. Poi spazio ai Gemelli: “Un mese intenso e carico di decisioni importanti, specialmente sul fronte professionale. Sarà tempo di riflettere sul futuro e affrontare sfide con lucidità. In amore qualche turbolenza, ma nulla che non si possa risolvere con comunicazione e sincerità”.

Che mese sarà quello di giugno? L’oroscopo di Paolo Fox

Paolo Fox ha parlato poi del Cancro: “Grandi soddisfazioni sul lavoro: contratti rinnovati, nuove opportunità e fiducia ritrovata. Giove nel segno dal 9 e il Sole dal 21 spingono verso il successo. In amore, mese tranquillo: chi ha superato crisi ora può pensare a convivenze, matrimonio o acquisto casa. Le amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più”. Leone: “Focalizzato sulle ambizioni professionali, il Leone affronterà qualche difficoltà nelle prime settimane, ma ne uscirà più forte. In amore, l’intesa con il partner migliora se saprete esercitare un po’ di pazienza. Possibile proposta interessante in arrivo”. A proposito della Vergine: “Giugno sarà il mese della rinascita professionale. Dopo mesi complicati, le novità positive arrivano soprattutto dal 17 al 30. Opportunità concrete, incarichi prestigiosi e successo anche per i più giovani. In amore si salvano le storie vere e solide. Venere favorevole dal 6 favorisce scelte importanti”. Bilancia? “Mese favorevole sul lavoro, ma con qualche grana burocratica da risolvere. Attenzione al nervosismo, soprattutto il 13. In amore si chiude con il passato e si torna a credere nei sentimenti. Voglia di innamorarsi e di lasciarsi andare, soprattutto per i più giovani”.

