Bergoglio, i cugini italiani rompono il silenzio e mandano un messaggio al prossimo Papa

Delia Gai, 88 anni, e suo marito Franco Travo, residenti a Tigliole, in provincia di Asti, ricordano con affetto il loro cugino, Papa Francesco, che per loro era semplicemente "Giorgio".

Papa Francesco, i cugini rompono il silenzio

I cugini di Papa Francesco rompono il silenzio in un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Delia, cugina di secondo grado del Pontefice, ha appreso della sua scomparsa con grande dolore: "Quando ho saputo è stato tremendo. Mi ha telefonato una mia amica da Torino e ha detto: 'Guarda che è morto Giorgio'. Io sono crollata, non ero preparata ad una cosa così" . Il legame tra loro era rafforzato da numerose visite e incontri nel corso degli anni.

Ricordi di momenti condivisi

Franco, invece, ricorda l’ultima visita di Papa Francesco nel 2022: “Giorgio era seduto al tavolo della nostra cucina, e come in ogni altro incontro si è parlato un po’ di tutto, a partire dalla salute. E poi non sono mancate le sue battute di spirito” . Delia condivide un aneddoto del giorno in cui Bergoglio divenne Papa: “Nella prima nostra telefonata gli chiesi: ‘Ma Giorgio, ce l’avevi la roba da cambiarti?’. E lui mi rispose, sorridendo: ‘Sei proprio una mamma!'”. Questi momenti evidenziano la semplicità e l’umiltà che caratterizzavano il loro rapporto con lui.

I cugini ricordano inoltre un episodio significativo che riflette l'umiltà di Papa Francesco. Durante un incontro a Roma, dopo la sua nomina a Cardinale, li invitò in un ristorante. Delia racconta: "Eravamo in diversi cugini, tutti ad aspettare Giorgio. A un certo punto mia moglie uscì a vedere dove fosse. Tornando dentro, esclamò: 'Lui non c'è, c'è soltanto un prete che arriva'. Con stupore, dopo poco, capimmo che quello era nostro cugino, vestito semplicemente da prete. Gli dicemmo: 'Giorgio, pensavamo arrivassi con una macchina del Vaticano'. E lui: 'Macchina del Vaticano? No, no! Vengo a piedi'. E quando gli chiedemmo dove avesse messo l'anello cardinalizio, cominciò a frugare nelle sue tasche. Quasi non si ricordasse di averlo".