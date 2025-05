Papa Leone, la nuova papamobile nasconde un dettaglio sorprendente: di che cosa si tratta

Il nuovo pontificato di Papa Leone XIV ha introdotto significative novità, non solo dal punto di vista spirituale, ma anche in termini di simboli e scelte personali. Una delle prime decisioni che ha attirato l’attenzione è stata la selezione del veicolo papale. La nuova papamobile nasconderebbe un dettaglio sorprendente.

La nuova papamobile di Papa Leone XIV

A differenza del suo predecessore, Papa Francesco, noto per l’uso di una modesta Fiat 500L bianca, Leone XIV ha optato per una Volkswagen Passat nera per il suo primo viaggio dopo l’elezione, segnando un cambiamento nello stile e nelle preferenze del nuovo Pontefice.

La tradizione della “papamobile” ha subito diverse evoluzioni nel corso degli anni, adattandosi alle esigenze di sicurezza e visibilità del Pontefice. Dopo l’attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, la necessità di veicoli blindati divenne evidente, portando all’adozione di vetture con cabine protette da vetri antiproiettile. Nel corso del tempo, vari modelli sono stati utilizzati, tra cui la Mercedes-Benz 230 G e la Land Rover 110, fino ad arrivare alla Mercedes-Benz ML 430 nel 2002. Papa Francesco, tuttavia, aveva scelto di tornare a veicoli più semplici e meno lussuosi, come la già menzionata Fiat 500L, per sottolineare un messaggio di umiltà e vicinanza al popolo. Con l’arrivo di Papa Leone XIV, si osserva un ritorno a veicoli più tradizionali e formali. La nuova papamobile, inoltre, nasconderebbe un dettaglio sorprendente. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)