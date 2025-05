Papa Leone, l’appello scuote il mondo intero – Nel corso dell’udienza generale del mercoledì tenutasi in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha lanciato un accorato appello riguardante la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. La situazione è stata descritta dal pontefice come “sempre più preoccupante e dolorosa”.

Papa Leone, l’appello scuote il mondo intero

Al termine dell’incontro con i fedeli, Papa Leone XIV ha sottolineato con forza l’urgenza di cessare le ostilità, che continuano a causare la morte di vittime innocenti. Ha inoltre esortato la comunità internazionale a intervenire rapidamente per consentire l’ingresso di aiuti umanitari “dignitosi”, destinati in particolare a bambini, anziani e malati.

Le dichiarazioni sul conflitto in Medio Oriente

Le dichiarazioni del Santo Padre giungono in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente si intensifica, lasciando la popolazione di Gaza in condizioni critiche. Nonostante i numerosi appelli al cessate il fuoco provenienti da vari fronti diplomatici e religiosi, l’ascolto è stato scarso. In questo contesto, la voce di Leone XIV si distingue come un monito e un invito all’umanità a considerare il costo umano delle ostilità, che continua a crescere nell’indifferenza. Nel proseguo dell’udienza, il Papa si è rivolto ai pellegrini di lingua tedesca con un messaggio ampio ma urgente. Ha affermato: “In un mondo diviso e ferito dall’odio e dalla guerra, siamo chiamati a seminare la speranza e a costruire la pace”. Questo richiamo è stato rivolto a tutte le parti coinvolte nel conflitto, così come ai fedeli di tutto il mondo, esortandoli a non soccombere alla rassegnazione.

