Papa Leone e quell’idea “prematura”: da chi arriva la bocciatura

Con l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV, il mondo osserva attentamente i primi passi di una guida spirituale che promette costruzione di “ponti” e non muri. Nel frattempo, però, arriva la prima bocciatura per il nuovo Pontefice.

Un nuovo inizio per la Chiesa

Il suo primo discorso ha evidenziato un impegno verso il dialogo e la riconciliazione, segnando un nuovo inizio per la Chiesa. Il cardinale Pietro Parolin, confermato Segretario di Stato, ha sottolineato l’approccio sereno e pacifico del Papa, affermando che già “i primi commenti e le reazioni sono molto positivi, lui si è presentato in una maniera molto serena, è un uomo di pace che vuole la pace”. Queste parole risuonano profondamente durante un convegno alla Pontificia Università Gregoriana. Nel frattempo, però, è arrivata la prima bocciatura per Papa Leone XIV. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)