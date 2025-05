Papa Leone, all’intronizzazione c’erano anche loro: nomi clamorosi – Tutti a Roma per Leone XIV. Oggi, domenica 18 maggio, è una giornata storica per la Chiesa cattolica e per la diplomazia mondiale. Difatti in Piazza San Pietro si sta svolgendo la solenne cerimonia di inizio pontificato di Papa Leone XIV. Dopo le esequie imponenti di Papa Francesco, anche questo nuovo inizio ha attirato fedeli da ogni angolo del mondo, in un mix di spiritualità, protocollo e soft power.

La celebrazione della messa di insediamento di Leone XIV, preceduta da un incontro riservato tra il nuovo Pontefice e le autorità presenti, ha preso il via nelle prime ore del mattino. Prima della funzione, è arrivato il primo giro in papamobile tra la folla del pontefice, per salutare i fedeli giunti da ogni continente. Un momento simbolico, a sorpresa, sullo sfondo di una Roma super blindata.

Dai Windsor a Zelensky: chi è presente oggi

Buckingham Palace nelle scorse ore ha già rotto gli indugi: né re Carlo né il principe William saranno presenti all’evento. Al loro posto, il principe Edoardo, conte di Wessex e duca di Edimburgo, chiamato a rappresentare la monarchia britannica. Il fratello minore del sovrano è una figura solida e istituzionale, spesso chiamato a svolgere incarichi ufficiali all’estero in nome della Corona. L’assenza di Carlo non deve sorprendere: da protocollo, il sovrano britannico non partecipa di norma ai funerali o alle cerimonie di insediamento dei capi di Stato, inclusi i Papi. Già in occasione dei funerali di Papa Francesco, era stato William a rappresentare la famiglia reale, mentre per l’insediamento di Papa Francesco nel 2013 erano arrivati i cugini della regina Elisabetta, il duca e la duchessa di Gloucester.

