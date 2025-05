Paura per l’ex difensore dell’Inter: ricoverato dopo un incidente

Era stata una giornata come tante, una di quelle in cui il tempo sembrava scorrere senza particolari imprevisti. Qualcuno aveva preparato il pranzo, altri si erano occupati delle faccende domestiche o avevano semplicemente approfittato di qualche ora libera per riposarsi. La casa, immersa in un contesto familiare tranquillo, aveva offerto il consueto senso di protezione. In quel clima disteso, nessuno avrebbe potuto immaginare che qualcosa potesse andare storto. E invece è bastato un attimo.

Un gesto abituale, ripetuto decine di volte senza pensarci troppo, ha avuto un esito diverso dal solito. Una fiamma ha preso vigore all’improvviso, in un modo inaspettato. Chi era lì vicino ha reagito d’istinto, ma l’incendio, seppur limitato, ha causato danni. È stato chiamato subito aiuto e l’ambulanza è arrivata in tempi rapidi. La persona coinvolta è stata portata via con urgenza, mentre gli altri presenti hanno cercato di capire cosa fosse successo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)