Stefania Cappa, perché Eleonora Giorgi era al suo matrimonio: il retroscena

Il matrimonio di Stefania Cappa, celebrato nel 2017, ha attirato l’attenzione dei media non solo per la sua eleganza, ma anche per la presenza di figure di spicco del panorama culturale italiano, tra cui quella di Eleonora Giorgi.

Il matrimonio di Stefania Cappa

La cerimonia si è svolta nella parrocchia di Santa Maria Immacolata e San Zeno a Cassano d’Adda, un luogo scelto per la sua atmosfera intima e raccolta. Tra gli invitati, spiccava la presenza di Eleonora Giorgi, attrice di fama e figura centrale nel cinema italiano degli anni ’70 e ’80. La sua partecipazione ha suscitato curiosità, soprattutto considerando il contesto familiare e sociale in cui si inseriva l’evento. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)