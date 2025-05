Papa Leone, il gesto emoziona tutti: ferma la papamobile e guardate che fa – Piazza San Pietro si è trasformata in un teatro di emozioni e fede. In questo storico incontro, la folla si è radunata in attesa di Papa Leone XIV, il nuovo pontefice, che ha suscitato un misto di emozioni palpabili tra i presenti. Un’atmosfera densa di incenso e sudore avvolgeva i fedeli, mentre le bandiere sventolavano con vigore sotto il cielo azzurro. La papamobile si è mossa lentamente attraverso la piazza, accolta da migliaia di mani tese e occhi speranzosi. Papa Leone XIV, primo statunitense a salire al soglio pontificio, si è mostrato come un simbolo di rinnovamento. Oggi è il gran giorno del suo insediamento.

#PapaLeoneXIV a bordo della jeep arriva fino a Piazza Pia per salutare i fedeli che lo salutano e acclamano gridando "Viva il Papa!" pic.twitter.com/3bkLlKvGYk — Vatican News (@vaticannews_it) May 18, 2025

Un Abbraccio Collettivo

La piazza un mare di applausi e voci, un luogo dove le braccia si alzavano in saluto e i volti esprimevano gioia e commozione. Tra la folla chi piangeva, chi immortalava il momento con le telecamere e chi sollevava i bambini per far loro vedere meglio la scena. Un’unione che superava le barriere, trasformando i presenti in un’unica entità vivente, alimentata dall’emozione collettiva. “Non pensavo di commuovermi così tanto, ma quando l’ho visto mi si è fermato il cuore,” ha detto Leticia, proveniente da Buenos Aires con sua madre e un rosario in tasca. “È come se ci stesse guardando uno per uno”, ha evidenziato poi.

Un Pontefice Tra la Gente

Papa Leone XIV ha salutato tutti in maniera instancabile, fermandosi a benedire i fedeli e offrendo sorrisi che attraversavano le generazioni. Gli uomini della sicurezza hanno creato un cordone discreto ma efficace, mantenendo un equilibrio tra protocollo e spiritualità. La folla, seppur composta, ha emanato un’energia contagiosa. “Ho 74 anni e questa è la prima volta che vedo un Papa da vicino,” ha raccontato Donatella, giunta da Benevento col marito in pullman. “Mi tremano ancora le gambe”, ha aggiunto. Il pontefice si è fermato con la papamobile per benedire anche i bambini giunti a San Pietro. A commuovere che ci fossero in Piazza anche tanti neonati. E Leone XIV ha dedicato qualche istante soprattutto a loro.

