Politica e calcio in lutto, addio a una vera leggenda

La città di Pontedera e l’intera area della Valdera salutano con cordoglio una figura chiave tra politica, ambiente e calcio, scomparsa nella notte tra martedì e mercoledì all’età di 69 anni dopo una lunga malattia. Persona nota nel tessuto locale, ha ricoperto incarichi di responsabilità in ambito industriale e nei servizi ambientali, affiancando all’attività professionale un impegno costante nella vita pubblica e sportiva del territorio.

Pontedera in lutto

Nel corso degli anni, il suo nome è stato associato a una gestione improntata alla continuità operativa e al dialogo con istituzioni, imprese e comunità. La sua figura è stata considerata un punto di riferimento soprattutto nel settore della gestione ambientale, dove ha svolto funzioni apicali in aziende di rilievo, contribuendo a processi organizzativi e di sviluppo.

Accanto al lavoro, ha mantenuto un rapporto stretto con il mondo dello sport locale, con un coinvolgimento diretto nella dirigenza dell’US Città di Pontedera. La notizia della sua morte ha suscitato messaggi di vicinanza e ricordo da più ambiti, dall’impresa alle istituzioni regionali, fino alla società calcistica granata.

L’ultimo saluto a Pontedera: i funerali il 2 luglio

Nei prossimi giorni sono previste le cerimonie per l’ultimo saluto. La salma sarà esposta dalle 14.30 di mercoledì 1 luglio nella chiesetta della Misericordia di Pontedera, mentre i funerali saranno celebrati giovedì 2 luglio alle ore 10 nel Duomo cittadino.

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