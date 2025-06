Lutto nella politica, viene investito da un’auto pirata e muore – Un tragico incidente ha scosso la provincia di Oristano. Nella notte, lungo una strada secondaria, un uomo è stato mortalmente investito mentre spingeva la sua moto in panne, in attesa di soccorso. L’intera comunità è stata colpita dalla notizia, che si è diffusa rapidamente nei paesi vicini, suscitando profondo sgomento.

L’uomo, in sella alla sua Harley Davidson, si era fermato a causa di un improvviso esaurimento del carburante. Deciso a non abbandonare il mezzo al buio, aveva scelto di restare sul posto, rendendosi visibile mentre spingeva la moto lungo il bordo della strada. Purtroppo, questa scelta si è rivelata fatale, esponendolo al transito di veicoli su una strada scarsamente illuminata.

Incidente mortale: uomo travolto e ucciso

Il dramma si è consumato in pochi istanti. Dopo essere stato sfiorato da una prima vettura, un secondo veicolo lo ha colpito in pieno, senza che il conducente si fermasse per prestare soccorso. Successivamente, un’altra auto ha impattato contro la moto caduta sull’asfalto. Gli automobilisti presenti si sono fermati per aiutare e allertare i soccorsi, ma per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso. Le autorità, inclusi i carabinieri di Oristano e i vigili del fuoco, sono intervenute per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area. La moto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

