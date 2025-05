Ponte del 2 giugno, traffico da bollino rosso: la situazione – Con l’avvicinarsi del ponte del 2 giugno, si prevede un significativo aumento del traffico verso le località marittime. La Festa della Repubblica, che quest’anno cade di lunedì, offre agli italiani l’opportunità di un lungo weekend, portando un notevole afflusso di veicoli sulle strade. Secondo le previsioni di Anas, il flusso di traffico sarà particolarmente intenso da venerdì 30 maggio fino alla sera di lunedì 2 giugno.

Ponte del 2 giugno, traffico da bollino rosso: la situazione

Nel dettaglio, i primi rallentamenti sono attesi già dalla serata di venerdì e durante la mattinata di sabato. Le arterie interessate includono la Tirrenica, la Jonica e l’Adriatica, con difficoltà previste soprattutto tra Toscana e Liguria, lungo la costa campana, calabrese e lucana, oltre all’A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione degli imbarchi per la Sicilia. Per agevolare il traffico, è stato disposto il blocco dei mezzi pesanti nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 giugno, dalle 7 alle 22.

Intensificata la presenza del personale sulle strade

Anas ha inoltre intensificato la presenza del personale sulle strade, impiegando oltre 2.050 addetti per monitoraggio e interventi tempestivi, supportati da squadre operative nei centri di controllo. Il rientro del 2 giugno potrebbe essere particolarmente critico, con traffico intenso previsto sulle principali direttrici. Anas ha completato diversi lavori infrastrutturali per migliorare la viabilità, inclusa la riapertura della galleria Coreca in Calabria e il ripristino del ponte sul Rio Torto in Emilia-Romagna.

