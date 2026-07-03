“Prego per la tua morte”. Mastella malato, l’attacco shock: parole orribili, esplode il caso

L’annuncio di un problema di salute da parte di Clemente Mastella ha generato una reazione immediata e polarizzata: da un lato messaggi di sostegno, dall’altro una serie di commenti offensivi comparsi in rete nel giro di poche ore. Il caso riguarda il sindaco di Benevento, figura di lungo corso della politica italiana, che ha comunicato la notizia durante un intervento pubblico in un contesto religioso.

Mastella ha parlato nella basilica della Madonna delle Grazie, durante le celebrazioni per la solennità mariana. Nel suo intervento non ha fornito dettagli medici né elementi specifici sulla natura del problema, limitandosi a riferire la presenza di una difficoltà di salute e a rivolgere una richiesta ai presenti.

Il passaggio che ha attirato l’attenzione, poi rilanciato dai media e condiviso online, è stato proprio l’invito a ricordarlo nelle preghiere. In un contesto liturgico, la richiesta è stata percepita come un momento di particolare intensità, anche perché proveniente da un amministratore locale molto esposto e spesso al centro del dibattito pubblico.

Sui social arrivano insulti e attacchi personali

La notizia, circolata rapidamente su social network e siti d’informazione, ha attivato un flusso di reazioni contrastanti. Accanto a commenti di vicinanza e auguri di pronta ripresa, si sono moltiplicate risposte aggressive, con attacchi personali e riferimenti alla sua attività politica, fino ad arrivare ad auguri espliciti legati alle sue condizioni.





Nelle ore successive alla diffusione dell’annuncio, l’attenzione si è spostata soprattutto sul tono di una parte dei commenti. Molti utenti hanno espresso critiche severe sul piano politico, mentre altri hanno utilizzato un linguaggio apertamente offensivo, trasformando un’informazione sanitaria in un terreno di scontro.

Tra i messaggi riportati online si leggono frasi come: «Quando governano fanno i bulli, i disonesti e gli arroganti… poi quando il buon Dio gli dà un “avviso” chiedono di pregare per loro», oppure «C’è tanta gente che è malata ma non lo spiattella ai quattro venti». In altri casi i toni diventano ancora più duri: «Pregherò per una tua dipartita dolorosa e nella più completa solitudine», «Che possa svegliarti domani più freddo di un bastoncino Findus».

Oltre agli insulti e alle frasi di cattivo gusto, sono comparsi anche commenti liquidatori come «Non ci interessa» o «È finita, peggio per te», insieme a interventi che collegano direttamente l’episodio alla sua lunga esperienza nelle istituzioni e alle controversie che, nel tempo, hanno accompagnato il suo profilo pubblico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva