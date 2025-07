Re Carlo, le sue ultime volontà per il funerale: cosa ha chiesto

Nel cuore della famiglia reale britannica, il Re Carlo ha tracciato un piano dettagliato per il suo ultimo saluto, un piano che va oltre il semplice protocollo. Secondo il Telegraph, Re Carlo, nel suo ultimo atto come sovrano, sembra volere che la sua eredità non sia solo istituzionale, ma anche profondamente umana. Con un gesto che combina simbolismo e affetto, cerca di riunire una famiglia divisa dalle divergenze personali, sperando che il giorno del suo addio possa essere il primo passo verso una nuova unità familiare.

Leggi anche: “Ha fatto saltare in aria mio figlio, adesso è libera e vicina di casa”: il dolore di una mamma

Re Carlo, le richieste per il suo funerale

Nonostante le tensioni passate, re Carlo sembra determinato a garantire un’atmosfera di pace e riconciliazione. Le disposizioni per la sicurezza saranno rigorose, similmente a quanto avvenuto per i funerali della regina Elisabetta II. L’evento, identificato sotto il nome in codice “Operation London Bridge“, sarà caratterizzato da un protocollo attentamente pianificato. Il funerale rifletterà il suo impegno storico per la tutela ambientale. Il periodo di lutto sarà ridotto a 11 giorni, un giorno in meno rispetto a quello osservato per sua madre, segnando un cambiamento nel tradizionale protocollo reale.

Re Carlo, le sue ultime volontà per il funerale: il sovrano vuole Harry vicino

Il desiderio più toccante del Re però è quello che esprime l’intenzione di ricomporre i legami familiari, in particolare tra i suoi due figli, William e Harry. Questo intento si rifletterebbe nel suo funerale, dove il duca di Sussex e la sua famiglia avrebbero un ruolo centrale, un gesto simbolico di riconciliazione.

La cerimonia, pianificata per riflettere un nuovo inizio per i due fratelli, richiamerà alla mente il solenne corteo del funerale della principessa Diana. In quella giornata, il re desidera vedere Harry e William camminare insieme, fianco a fianco, in testa al corteo funebre attraverso le strade di Londra, un’immagine che potrebbe rappresentare un ponte verso un futuro di unità.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva