“La pace sia con voi! Questo è il primo saluto del Cristo risorto del buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio”, questo l’esordio del nuovo Pontefice, apparso visibilmente emozionato a Piazza San Pietro. “Son un figlio di Sant’Agostino, un agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo e in questo senso possiamo tutti camminare insieme”, ha confidato il Santo Padre. Robert Francis Prevost, cardinale statunitense di 69 anni, ha scelto di chiamarsi Leone XIV. La sua è una nomina di equilibrio: progressista su temi come l’accoglienza dei migranti, il cambiamento climatico e l’attenzione agli ultimi, più conservatore invece sui diritti civili. (continua a leggere dopo le foto)

Robert Francis #Prevost, primo #Papa agostiano, ha quasi 70 anni. Ha scelto il nome di Leone XIV. Già prefetto del Dicastero per i vescovi, è stato eletto alle 18.07, è il 267° Papa della storia. https://t.co/orQYMF9vlg pic.twitter.com/TohKWU9bJn — Vatican News (@vaticannews_it) May 8, 2025

Robert Francis Prevost è Papa Leone XIV: le prime parole

«Grazie Papa Francesco e ai cardinali che mi hanno scelto. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie. A tutti i popoli, tutta la terra, la pace sia con voi. Pace disarmante, umile, perseverante. Ancora conserviamo nelle nostre orecchie la voce debole ma sempre coraggiosa di papa Francesco, che benediceva Roma», ha detto Prevost aggiungendo che la Chiesa «è sempre vicina a chi soffre. Una chiesa che cerca sempre la pace, la carità».

Nominato cardinale da Papa Francesco nel 2023, Prevost ha ricoperto fino a pochi giorni fa un ruolo di primo piano come prefetto del Dicastero dei Vescovi, l’organismo vaticano che supervisiona la nomina dei vescovi in tutto il mondo. Un incarico cruciale, che si aggiunge a una lunga carriera nella Curia e nella Chiesa internazionale. Il New York Times lo ha descritto come una figura molto diversa da Jorge Mario Bergoglio: meno espansivo, più riservato, ma altrettanto radicato nella visione di una Chiesa universale. (continua a leggere dopo le foto)

Il messaggio di Donald Trump

I Conclavi più brevi dell’età moderna rimangono quelli del 1878, che scelse Papa Leone XIII, e quello del 1939 che elesse il favoritissimo cardinal Pacelli, Pio XII, entrambi dopo solo tre scrutini. “Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. È un grande onore sapere che è il primo Pontefice americano”, così in un post su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.