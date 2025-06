Schianto terribile, muore a 8 anni sotto gli occhi della madre e del fratello – Un tragico incidente ha colpito la comunità di Castelmassa: un bambino di soli 8 anni, Luca Mantovanelli, ha perso la vita quando l’auto su cui viaggiava con la madre e il fratello maggiore si è schiantata contro un platano sulla strada provinciale 46, tra Torretta e Legnago. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di domenica 15 giugno.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 in un tratto di strada noto per la sua pericolosità, già teatro di numerosi altri sinistri. Inizialmente si era parlato di tre feriti gravi, ma le condizioni del piccolo Luca si sono rapidamente aggravate: è morto all’ospedale di Legnago dopo un tempestivo trasferimento. La madre, Debora Romellini, 41 anni, è rimasta gravemente ferita ed è ora in prognosi riservata all’ospedale Borgo Trento di Verona. Il figlio maggiore, Gioele, 11 anni, ha subito lesioni serie al braccio e al bacino ed è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale pediatrico di Padova. Entrambi, riferiscono i media locali, si trovano in condizioni critiche.

Secondo i carabinieri, si tratterebbe di un’uscita di strada autonoma: il veicolo, per cause ancora da determinare – forse un malore causato dal caldo – ha lasciato la carreggiata e si è scontrato con un grosso albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118 e i militari del Radiomobile e della stazione di Castagnaro. L’impatto è stato estremamente violento e i tre occupanti del veicolo sono rimasti intrappolati tra le lamiere. I soccorritori hanno dovuto lavorare incessantemente per liberarli. La strada provinciale 46 è rimasta chiusa per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

