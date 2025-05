Scomparso nel nulla da 52 anni, oggi la clamorosa svolta nelle indagini. Un mistero che ha affascinato e sfidato detective e curiosi per più di mezzo secolo ha finalmente trovato una conclusione. Dopo innumerevoli indagini e false piste, una scoperta tanto sorprendente quanto inaspettata ha portato alla luce la verità.

Utah, risolto un caso di 52 anni fa: la rivelazione di una sensitiva

Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia della svolta clamorosa di un ‘cold case’ avvenuto in Utah. Le ossa di uno studente scomparso nel lontano 1973 sono state ritrovate e con queste è riaffiorato un capitolo doloroso per una famiglia che non ha mai smesso di cercare risposte. Ma sono proprio le circostanze del ritrovamento che hanno dell’incredibile.

La storia ha preso una piega insolita grazie a un incontro avvenuto oltre trent’anni fa tra la madre dello studente e una sensitiva. Quest’ultima aveva fornito dettagli incredibilmente precisi su dove si trovasse il giovane, una rivelazione che all’epoca era stata accolta con scetticismo ma che ora si è rivelata vera. Il caso, che sembrava destinato a rimanere irrisolto, ha finalmente trovato la sua conclusione.

Il ritrovamento dei resti dello studente universitario

Il giovane, all’epoca scomparso a soli ventitré anni, era uno studente universitario attivo e appassionato. La sua sparizione aveva lasciato un vuoto incolmabile. Solo nel 2023, un ritrovamento casuale ha riacceso le speranze: frammenti di ossa sono stati scoperti in un luogo remoto vicino all’università. Dopo attente analisi, i resti sono stati identificati come quelli dello studente tramite un test del DNA che ha confermato una corrispondenza genetica quasi perfetta.

