Scuola italiana in lutto, addio alla maestra Silvia: guerriera armata di sorriso

La comunità scolastica dell’istituto comprensivo di Cucciago, Grandate e Casnate con Bernate è in lutto per la morte di Silvia Puricelli, insegnante di sostegno della scuola primaria “Carlo Giuseppe Molteni” di Cucciago. La docente si è spenta a 46 anni dopo una lunga malattia. Avrebbe compiuto 47 anni il 28 luglio.

Silvia Puricelli viveva a Cassina Rizzardi. Lascia il figlio Leonardo, 12 anni, oltre ai genitori e a due fratelli. I funerali si sono svolti nella chiesa di Sant’Agata a Bulgarograsso, dove si sono riuniti familiari, colleghi, amici e cittadini per l’ultimo saluto.

Chi era Silvia Puricelli: la carriera nella scuola primaria

Nel corso della sua attività professionale, Silvia Puricelli aveva iniziato come educatrice. Successivamente aveva superato il concorso per diventare insegnante di sostegno, proseguendo poi il proprio percorso nell’istituto comprensivo del territorio.

Dopo un periodo di servizio alla scuola primaria di Casnate con Bernate, dal 2021 era in forza alla primaria “Carlo Giuseppe Molteni” di Cucciago, dove svolgeva il ruolo di supporto agli alunni con bisogni educativi.

Il ricordo dei colleghi: «Un vulcano di idee e sempre con il sorriso»

Tra i messaggi di cordoglio, i colleghi hanno ricordato l’impegno e la partecipazione della docente alle attività scolastiche. Daria Cappelletti, collaboratrice della dirigente scolastica, l’ha descritta con queste parole: «Era un vulcano di idee, creativa, appassionata di arte, pittura e teatro. Accoglieva sempre con entusiasmo ogni progetto della scuola e non stava mai ferma».

Nel ricordo di chi l’ha conosciuta, viene inoltre sottolineato il suo atteggiamento positivo, indicato come un tratto rimasto costante anche durante la malattia.

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