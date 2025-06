“Sì, è lei”. Denisa, la notizia è appena arrivata: come l’hanno trovata

È stata rinvenuta oggi, in un’area boschiva di Montecatini Terme, la salma di Maria Denisa Paun, la giovane prostituta romena scomparsa nei giorni scorsi e finora indicata erroneamente con il cognome Adas. Il corpo era nascosto tra i rovi, nei pressi di un casolare abbandonato, lungo una mulattiera difficilmente accessibile.

A dare conferma ufficiale della tragica svolta è stato il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, con una nota diffusa questa mattina: il ritrovamento è avvenuto alle ore 11:20 grazie a un’operazione congiunta di Carabinieri del Ros, G.i.S, Nuclei Investigativi dei reparti operativi di Prato e Firenze, con il supporto dei Vigili del Fuoco.

