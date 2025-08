Si frattura il femore ma non c’è l’ambulanza, il giornalista italiano portato in ospedale così: “Situazione assurda”

Emergenza sanitaria nelle isole minori italiane: il caso di un noto giornalista mette in evidenza criticità e carenze nei servizi di soccorso durante la stagione estiva, quando la popolazione aumenta sensibilmente.

Frattura del femore a Stromboli: assenza di ambulanza sull’isola

Il giornalista Francesco Viviano, inviato di lunga esperienza, si trovava sull’isola di Stromboli quando è stato vittima di una caduta che gli ha provocato la frattura del femore. In seguito all’incidente, è emersa una grave criticità: sull’isola non era disponibile nessuna ambulanza, poiché l’unico mezzo disponibile risultava inutilizzabile ormai da mesi. La situazione ha evidenziato le carenze strutturali nel sistema di emergenza delle piccole realtà insulari, nonostante la presenza di numerosi visitatori durante l’alta stagione.

L’intervento della dottoressa della guardia medica ha reso possibile il soccorso grazie alla collaborazione di un cittadino locale, che ha messo a disposizione la propria motoape per trasportare il ferito fino all’elipista. «Mi hanno assistito due muratori marocchini – ha raccontato – e alla fine sono riuscito a salire sull’elisoccorso diretto all’ospedale Papardo di Messina».

Ospedale Papardo: lunga attesa e trasferimento successivo

Arrivato al Pronto Soccorso dell’ospedale Papardo, Viviano ha dovuto attendere in barella per più di quattro ore senza ricevere informazioni chiare sulla propria situazione. «Alla fine ho chiesto a un medico cosa stesse succedendo. Mi ha risposto che il reparto di ortopedia era chiuso per ferie, ma nessuno lo aveva comunicato né alla guardia medica né al personale dell’elisoccorso».

Successivamente, il paziente è stato trasferito presso il Policlinico di Messina, dove ha ricevuto assistenza immediata, con esami diagnostici tempestivi e l’intervento chirurgico effettuato il giorno seguente con esito positivo.

