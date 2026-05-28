Rubano un’auto, poi il colpo di scena con il sindaco: come si fa giustizia da solo

Una serata tranquilla tra amici si è trasformata in un incredibile inseguimento lungo l’autostrada A1.

Protagonista della vicenda è Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, che avrebbe seguito per chilometri due presunti ladri d’auto contribuendo al loro arresto. Tutto sarebbe accaduto nella serata di lunedì a Prato.

L’auto sparisce durante la cena

Secondo quanto ricostruito, il sindaco si trovava a cena insieme ad alcuni amici quando una donna del gruppo si sarebbe accorta del furto della propria auto. La vettura, una BMW X1, sarebbe sparita mentre il gruppo si trovava ancora al ristorante.

Attraverso il sistema GPS installato sull’auto, la proprietaria avrebbe però scoperto che il veicolo era ancora in movimento per le strade di Prato.

A quel punto Tagliaferri avrebbe deciso di intervenire personalmente.

Il sindaco si mette all’inseguimento

Il primo cittadino sarebbe salito in macchina insieme all’amica iniziando a seguire il segnale della BMW rubata.

Pochi minuti dopo sarebbe arrivato il colpo di scena. “Siamo arrivati in piazza San Marco e l’auto ci è sfrecciata davanti”, avrebbe raccontato il sindaco. Da lì sarebbe partito l’inseguimento.

Nel frattempo il gruppo avrebbe contattato immediatamente polizia e carabinieri per fornire posizione e aggiornamenti in tempo reale.

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