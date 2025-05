Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d’Italia, accolto da un boato del pubblico al suo esordio. Dopo lo stop causato dalla squalifica, l’obiettivo è chiaro: raggiungere almeno gli ottavi di finale, risultato fondamentale per consolidare il suo ranking in vista del Roland Garros.

L’azzurro affronta il “lucky loser” De Jong

Nel terzo turno, il numero uno italiano affronta Jesper De Jong, numero 93 del mondo, entrato nel tabellone principale come lucky loser. Il tennista olandese ha stupito tutti eliminando Davidovich Fokina al secondo turno, presentandosi al match con Sinner come outsider da non sottovalutare.

Momenti di tensione: De Jong si accascia a terra

Intorno alle 17:45, attimi di grande apprensione sul campo: De Jong si è improvvisamente accasciato, suscitando preoccupazione tra gli spettatori e lo stesso Sinner, che si è immediatamente avvicinato per prestare aiuto e richiamare lo staff medico.

Per fortuna, nulla di grave: il giocatore ha avvertito un forte dolore improvviso al polso, ma non si tratta di un infortunio grave. Dopo l’intervento dei sanitari, la partita è potuta proseguire regolarmente.