Sondaggi, c’è un dato clamoroso: così cambia tutto, i numeri

La nuova Supermedia AGI/YouTrend conferma un quadro politico sempre più equilibrato tra centrodestra e campo largo, con le due principali coalizioni praticamente appaiate sotto la soglia del 45%. Dopo il recente turno di elezioni amministrative non emergono grandi scossoni negli equilibri nazionali, ma il dato che più colpisce riguarda la crescita di Futuro Nazionale, il partito legato al generale Roberto Vannacci, che continua a guadagnare terreno nei sondaggi.
Secondo la rilevazione aggiornata al 28 maggio 2026, il movimento guidato dall’ex generale raggiunge il 4%, il risultato più alto registrato finora. Una crescita che sembra avvenire soprattutto a discapito della Lega e del Movimento 5 Stelle, entrambi in lieve flessione rispetto alla precedente Supermedia di metà maggio.
Fratelli d’Italia resta primo partito
In testa alle intenzioni di voto rimane stabilmente Fratelli d’Italia, fermo al 28,4%. Il partito della premier Giorgia Meloni mantiene quindi un vantaggio netto sul Partito Democratico, che però registra una lieve crescita e sale al 22,2%.
Il dato conferma come il Pd continui a consolidarsi come principale forza d’opposizione, pur senza riuscire a ridurre davvero il distacco dalla formazione guidata dalla presidente del Consiglio.
Più complicata invece la situazione del Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,3% e scende al 12,3%, confermando una fase di difficoltà politica e di erosione del consenso.
Lega in calo, Forza Italia stabile
Nel centrodestra il dato più delicato riguarda la Lega, che cala al 7% perdendo altri tre decimali. Il partito di Matteo Salvini continua quindi a mostrare segnali di sofferenza nei sondaggi, mentre cresce il peso politico degli alleati.
Resta invece stabile Forza Italia, attestata all’8,2%, consolidando il proprio ruolo di seconda forza della coalizione di governo.
In lieve crescita anche Alleanza Verdi-Sinistra, che sale al 6,5%, mentre il cosiddetto Terzo Polo continua a muoversi su percentuali contenute. Azione resta ferma al 3%, mentre Italia Viva si mantiene al 2,5%.
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