“Sono rimasta sfregiata”. Il dramma della bellissima modella: “Non fate il mio stesso errore

Brandi Glanville, ex regina delle passerelle e volto super chiacchierato di “The Real Housewives of Beverly Hills”, ha mandato in tilt i social dopo aver mostrato un disastro beauty da manuale. L’ex modella, infatti, ha pubblicato su TikTok un video dove svela il retroscena di un esperimento casalingo per eliminare un misterioso parassita facciale. Risultato? Un mix esplosivo di ustioni chimiche e ironia pungente.

Nel filmato, Brandi non si risparmia e scherza sul proprio aspetto: «So di essere attraente», confessa con il sorriso, mostrando senza filtri le conseguenze del trattamento, «la buona notizia è che non devi più spendere un sacco di soldi in peeling e laser». Il web, però, si è allarmato: le immagini parlano chiaro, con bruciature e irritazioni in primo piano.

A causare questo pasticcio è stato il celebre Nair, una crema depilatoria che Brandi ha scelto come alleato nella sua lotta contro il presunto parassita. L’effetto? Più che risolvere il problema, sembra averlo solo spostato: «Il Nair è la fonte della giovinezza, l’ho capito. Ma ho esagerato», ha ammesso la star con la solita vena ironica.

Curiosità: il “parassita” è stato ribattezzato Caroline, con un chiaro riferimento a Caroline Manzo, ex collega e “rivale” di Brandi nel famoso franchise. Proprio Manzo aveva accusato Glanville di molestie sessuali durante uno spin-off girato in Marocco nel 2023, accuse che Brandi ha sempre bollato come «assurde».

Entrambe le protagoniste, dopo lo scandalo, erano state allontanate dal set di “The Real Housewives Ultimate Girls Trip”. Proprio in quel periodo, secondo Brandi, sarebbe emerso il problema cutaneo che l’ha portata a fare il giro dei medici. Un dettaglio curioso? Lei è convinta che il tutto sia partito da un’infezione presa durante le riprese.

Nonostante la leggerezza dei suoi post, la Glanville ha svelato di essere in lotta da oltre un anno e mezzo con disturbi al viso ancora senza nome. A dicembre 2024 aveva dichiarato senza mezzi termini: «Faccio dentro e fuori dall’ospedale… ho speso quasi tutto quello che avevo per cercare di capire cosa succede al mio viso».

