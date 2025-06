Sparatoria in una scuola, ci sono morti: la situazione

Tragedia in una scuola, dove c’è stata una sparatoria intorno alle 10 di oggi, martedì 10 giugno 2025. Ci sono delle vittime. Tra docenti e studenti si vive un momento di grande apprensione. Nel racconto che segue, tutti i dettagli di una situazione in evoluzione.

Leggi anche: Vittime di Villa Pamphili, la triste scoperta dopo la tragedia

Austria, sparatoria in una scuola a Graz: almeno cinque morti

Martedì mattina intorno alle 10, una sparatoria ha scosso l’istituto scolastico Borg situato in Dreierschützengasse, nel cuore di Graz, in Austria, riporta Agi. Secondo quanto riportato da Kronen Zeitung, almeno cinque persone hanno perso la vita in questo tragico episodio. La polizia locale, intervenuta tempestivamente, ha dato il via a una vasta operazione di sicurezza, con l’unità speciale Eko-Cobra in prima linea per gestire la crisi.

Docenti e studenti sotto shock: la situazione nelle classi

La tensione all’interno dell’edificio è ancora altissima. Diversi insegnanti e studenti sono rimasti chiusi nelle aule per proteggersi dalla minaccia. Come confermato dalle fonti, almeno un docente è in contatto diretto con l’unità speciale Eko-Cobra, che sta coordinando le operazioni per garantire la loro sicurezza e un’evacuazione sicura. Le autorità austriache continuano a monitorare la situazione con estrema attenzione. E l’aggressore?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva