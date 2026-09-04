Strage di Finale Ligure, viene fuori tutto: “Daniele li ha uccisi perché…”

Una tragedia familiare ha sconvolto Finale Ligure, in provincia di Savona. Secondo la ricostruzione dei fatti, un uomo di 59 anni avrebbe ucciso la moglie e il figlio quindicenne all’interno della loro abitazione, per poi togliersi la vita. La vicenda ha lasciato sotto choc la comunità locale e le persone che conoscevano la famiglia.

Strage a Finale Ligure: la ricostruzione dell’accaduto

Il dramma si sarebbe consumato tra la notte del 2 e del 3 settembre 2026. Daniele Baruzzo, impiegato di 59 anni, avrebbe utilizzato un’arma da fuoco contro il figlio Mattia, di 15 anni, e successivamente contro la moglie, Paola Siri, architetta sessantenne conosciuta nella zona.

Dopo aver colpito i due familiari, l’uomo avrebbe rivolto l’arma contro se stesso. Gli accertamenti sono in corso per definire nel dettaglio la sequenza degli eventi e ricostruire quanto avvenuto nelle ultime ore trascorse dalla famiglia nell’abitazione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva