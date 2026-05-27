Stu***ta da due uomini a turno finché muore: dramma atroce in Italia

È arrivata la prima sentenza per la violenza sessuale avvenuta il 14 luglio 2025 nella stazione ferroviaria di Rovigo, un episodio documentato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

Il Tribunale di Rovigo ha condannato un cittadino egiziano di 20 anni a otto anni di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata. Il giovane si trova attualmente detenuto in carcere.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto contestato dall’accusa, nella notte del 14 luglio 2025 il ventenne avrebbe violentato una donna all’interno della stazione ferroviaria.

Le indagini sono state supportate dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, che hanno contribuito alla ricostruzione dell’accaduto e all’individuazione dei presunti responsabili.

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