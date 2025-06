Supermercati aperti il 2 Giugno: la lista completa

Il 2 giugno è un giorno di festa nazionale, ma non per tutti. Chi ha dimenticato qualcosa per il picnic in giardino, il pranzo con i parenti o il barbecue con gli amici, ha un’unica domanda in testa: quali supermercati sono aperti? Mentre gran parte degli italiani si gode il giorno libero, molti punti vendita rimarranno operativi, con orari modificati o aperture straordinarie. Ecco la guida completa catena per catena.a

Leggi anche: Psg-Inter, il dettaglio sull’arbitro Kovacs che lascia tutti senza parole

Leggi anche: Choc contro la figlia di Giorgia Meloni: le parole al veleno

Aldi, Bennet, Carrefour: aperture con orari variabili

• Aldi: molti punti vendita saranno aperti, ma con orari festivi o ridotti. Si consiglia di controllare sul sito ufficiale per il punto vendita specifico.

• Bennet: i supermercati saranno aperti, ma si raccomanda di usare l’app “Bennet Spesa Online” o il sito per verificare orari precisi.

• Carrefour: gran parte dei supermercati apriranno anche il 2 giugno, con possibili variazioni locali. Il consiglio è sempre lo stesso: controllare online prima di uscire.

Conad, Coop, Crai, Despar: occhio alle differenze regionali

• Conad: apertura confermata in molte zone, ma ogni punto vendita decide in autonomia. Usa la funzione “trova negozio” sul sito per sicurezza.

• Coop e Ipercoop: molte sedi potrebbero restare chiuse per rispetto delle festività, secondo la tradizione del gruppo.

• Crai: apertura discrezionale. Consultare il sito è l’unico modo per sapere se il supermercato vicino sarà operativo.

• Despar: anche in questo caso, apertura affidata alle singole sedi. Verificare online prima di recarsi sul posto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva