Attenzione a cosa mettiamo a tavola: segnalato un problema in alcuni prodotti da forno molto comuni, presenti sugli scaffali di vari supermercati italiani. Una recente comunicazione delle autorità sanitarie invita i consumatori a controllare con attenzione le confezioni acquistate. In gioco c'è una sostanza naturale ma insidiosa, che può finire nei nostri alimenti senza che ce ne accorgiamo.

Supermercati Coop, scatta il ritiro del prodotto dagli scaffali: a cosa fare attenzione

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di diversi lotti di fette biscottate a marchio Coop e La Frumenteria per livelli eccessivi di deossinivalenolo (DON), una micotossina presente nella farina integrale di frumento tenero utilizzata per la produzione. Il consumo dei prodotti è sconsigliato: chi li avesse acquistati deve restituirli al punto vendita per il rimborso o la sostituzione.

I prodotti interessati

Tutti i prodotti sono realizzati dalla DPG Srl di Andezeno (Torino). Ecco i lotti oggetto del richiamo:

Fette biscottate con farina integrale – Ritagli (La Frumenteria) , sacchetti da circa 1 kg

, sacchetti da circa 1 kg Lotti: 16D25 , 17D25 , 30D25 (scadenza aprile 2026 )

, , (scadenza ) Lotto: 12E25 (scadenza maggio 2026 )

(scadenza ) Fette biscottate Ritagli integrali ricchi di proteine (La Frumenteria) , sacchetti da circa 1 kg

, sacchetti da circa 1 kg Lotto: 14E25 (scadenza maggio 2026 )

(scadenza ) Fette biscottate sottili con farina integrale e olio di semi di girasole altoleico – Coop , sacchetti da 120 g

, sacchetti da 120 g Lotti: 16D25 e 17D25 (scadenza aprile 2026)

