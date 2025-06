Supermercati, ecco la classifica dei più convenienti – In un contesto economico sempre più complesso, l’aumento dei prezzi alimentari impone alle famiglie italiane una gestione più oculata delle proprie spese. I beni di prima necessità, come pasta, pane, carne e verdura, vedono crescere il loro costo, mentre i salari non seguono lo stesso trend. Questo scenario costringe a scegliere tra convenienza e qualità, con impatti significativi sui bilanci familiari.

In questo contesto, confrontare i prezzi tra diverse catene di supermercati non è più un semplice consiglio, ma una vera necessità. Sono molti i consumatori che pianificano attentamente la loro spesa settimanale, approfittando delle offerte promozionali e spostandosi tra diversi negozi per ottenere il massimo risparmio, anche se questo comporta qualche chilometro in più. Per offrire un aiuto concreto, Altroconsumo ha condotto un’indagine su larga scala, analizzando i prezzi di ben 1.140 supermercati in 65 città italiane, raccogliendo oltre 1,4 milioni di dati su 126 categorie di prodotti. Questa ricerca rappresenta una delle indagini più dettagliate mai condotte nel settore della grande distribuzione, fornendo un quadro esaustivo su convenienza e risparmio.

La classifica dei supermercati più convenienti secondo Altroconsumo

Secondo la classifica di Altroconsumo, riportata da diversi siti come “Fanpage” e “TSP”, il Famila superstore emerge come il punto vendita più conveniente per una spesa mista, che include sia prodotti di marca che a marchio del supermercato. Seguono Conad e Pam, con un livello di prezzo di circa il 4% più alto rispetto al primo classificato, ma comunque competitivo. Alla fine della classifica troviamo Carrefour Market e Bennet, che nonostante siano posizionati meglio in altre categorie, qui risultano meno competitivi. Le differenze di costo tra il primo e l’ultimo posto possono influire notevolmente sul budget delle famiglie, specialmente per quelle numerose o con un reddito fisso. Le stime di Altroconsumo indicano che una famiglia di quattro persone può risparmiare fino a 3.400 euro all’anno scegliendo il supermercato più economico.

