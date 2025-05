Terremoto fortissimo, le rocce si staccano e franano per la scossa (VIDEO) – Un evento naturale di straordinaria intensità ha riportato l’attenzione su una zona già conosciuta per la sua fragilità geologica. Proprio quando la situazione sembrava stabile, nuove scosse hanno interrotto la tranquillità, generando preoccupazione tra residenti e turisti. I fenomeni terrestri, improvvisi e vigorosi, hanno nuovamente lasciato il segno in un’area ben consapevole del loro potenziale distruttivo.

La popolazione locale non è nuova a tali eventi, ma la frequenza crescente e l’intensità delle scosse hanno reso necessarie nuove misure di sicurezza. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre le comunità locali si organizzano per gestire l’emergenza e mantenere un senso di normalità quotidiana.

Terremoto scuote le isole greche: a Santorini massi e rosse si staccano dalla costa precipitando in mare

Un sisma di magnitudo 6,1 ha recentemente colpito una delle più celebri mete turistiche del Mediterraneo, facendo tremare le isole di Creta e Santorini. L’epicentro è stato identificato a circa 82 chilometri a nord-est di Heraklion, capitale di Creta, con una profondità stimata di 68 chilometri. Sebbene sia stato profondo, l’evento sismico è stato avvertito chiaramente in tutta la regione, spingendo molte persone a cercare riparo all’aperto. Le immagini diffuse nelle ore seguenti hanno mostrato frane e smottamenti all’interno della caldera di Santorini, con rocce che si sono staccate dalle pareti del cratere vulcanico. Anche se la scossa è stata violenta, non ci sono state vittime né danni strutturali significativi, ma l’impatto psicologico su abitanti e visitatori è stato notevole.

