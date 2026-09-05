Terremoto in Italia, scossa improvvisa poco fa: risveglio da incubo!

È stato un risveglio segnato dalla paura, seppure per pochi istanti, quello vissuto nelle prime ore del mattino nell’area dell’Appennino centrale. Una scossa di terremoto è stata rilevata alle 6.02, riportando l’attenzione su un territorio che convive da tempo con la delicata realtà della sismicità. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo di 2.9.

Terremoto nel Reatino: i dati della scossa

L’evento è stato localizzato nel comune di Accumoli, in provincia di Rieti, a circa nove chilometri di profondità. Si tratta di un parametro rilevante per ricostruire le condizioni in cui si è propagato il movimento: una scossa non particolarmente intensa può essere avvertita in modo netto in superficie quando l’ipocentro è relativamente vicino.

L’epicentro della scossa è stato individuato nel territorio di Accumoli, località situata lungo il confine con Marche, Umbria e Abruzzo. Il comune è noto per essere stato coinvolto nella lunga sequenza sismica dell’Italia centrale iniziata nel 2016, una vicenda che ha lasciato conseguenze profonde sul tessuto urbano e sulla comunità.