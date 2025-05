Terremoto, nuova scossa in Italia: ancora lì!

Social. Oggi, domenica 25 maggio, una nuova scossa di terremoto è stata registrata alle 19:27 in Italia, in un’area da tempo sotto l’attenta sorveglianza dei sismologi. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno rilevato il fenomeno, segnalando un’attività sismica che continua a destare preoccupazione tra gli abitanti. Il sisma, secondo i rilevamenti iniziali, si è verificato a una profondità di circa un chilometro. Sebbene la magnitudo non sia stata ancora ufficialmente comunicata, è chiaro che questa scossa fa parte della sequenza sismica che interessa la zona da molti mesi, con episodi di varia intensità.

Sciame sismico sotto controllo: monitoraggio rafforzato e nessun danno rilevante

Le autorità stanno monitorando attentamente l’area, dove continua uno sciame sismico persistente. Fortunatamente, non sono stati riportati danni significativi, anche se la popolazione locale ha percepito chiaramente il movimento tellurico. L’Ingv e la Protezione Civile hanno intensificato le attività di monitoraggio e comunicazione, esortando i cittadini a seguire gli aggiornamenti solo attraverso i canali ufficiali per evitare disinformazione.

